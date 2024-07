Un’estate all’insegna della musica e del vino attende gli amanti del buon gusto. Con la direzione artistica di Filippo Peralta, Cantine Baglio Oro presenta l’AMMÁRI MUSIC FEST 2024, una rassegna di concerti che si terrà a partire dal 28 luglio.

In un’atmosfera suggestiva e raffinata, gli spettatori potranno godere di spettacoli musicali di altissimo livello, immersi nella bellezza dei vigneti e della cantina Baglio Oro. Ogni serata inizierà con una cena a base di prodotti tipici locali, accompagnata dai pregiati vini Baglio Oro, per un’esperienza sensoriale completa che coinvolgerà tutti i sensi. Il 28 luglio si comincia con TANGAMENTE con Fausto Beccalossi (bandoneón) e Gino De Vita (chitarra): un omaggio al tango argentino con un repertorio che spazia dai classici di Astor Piazzolla e Carlos Gardel a composizioni originali. Gino De Vita e Fausto Beccalossi uniscono le forze per creare un’atmosfera magica che cattura l’essenza del tango argentino. L’abilità tecnica e la sensibilità artistica di De Vita e Beccalossi rendono ogni brano un’esperienza unica, arricchita da improvvisazioni che mostrano la loro affinità musicale e la loro capacità di comunicare senza parole.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.