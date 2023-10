Importante riconoscimento per la pizzeria Ammodo a Palermo a cui la Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, ha riconosciuto 2 spicchi.

Un risultato prestigioso e ambito e per il progetto Ammodo , risultato subito vincente, grazie alla maestria e grande professionalità di Daniele Vaccarella, precursore della buona pizza a Palermo dal momento che già dal 2012 ho iniziato ad inserire i grani antichi e il culto del lievito madre nell’impasto delle pizze. Elementi oggi diffusi in larga scala ma che all’epoca hanno fatto di Vaccarella un anticipatore dei tempi.

“Il conseguimento dei 2 spicchi nella guida del Gambero Rosso è una soddisfazione che ripaga anni di sacrifici condivisi con la mia famiglia, fatti comunque con passione e determinazione. Mi gratifica aver dimostrato che il marketing non l’ho costruito a tavolino ma sono riuscito a conquistare, insieme al mio team, il favore della clientela sul campo, continuando a puntare sulla qualità e sull’eccellenza dei prodotti anche, ma non necessariamente del territorio. Il mio obiettivo quotidiano – chiosa Daniele Vaccarella – è fare semplicemente una “buona pizza” per una clientela esigente”.

Ammodo è una pizzeria i cui tratti distintivi sono incarnati nell’eccellenza degli impasti con la loro lievitazione e maturazione, senza tralasciare mai la ricercatezza dei topping delle pizze e il servizio offerto da tutto lo staff in una location accogliente e familiare. Un mix di fattori che ha decretato il successo di questo locale sin dal primo momento.

Una sfida vinta all’insegna della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione e che oggi viene premiata dalla Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. Un lavoro di ricerca e di selezione che si avvale di ispettori impegnati a raccontare il mondo delle pizzerie, selezionando le migliori, utilizzando i criteri della verità e della coerenza.

I severi protocolli della Guida, in un rapporto di fiducia e trasparenza con i fidatissimi lettori, tendono a verificare innanzitutto la corrispondenza tra quanto si dichiara sul menu e ciò che arriva nel piatto, con particolare attenzione all’origine e alla qualità della materia prima. Questa metodologia finisce con il premiare e valorizzare quanti mantengono le promesse e utilizzano prodotti di alta qualità e con creatività e attraverso la sperimentazione attuano il concetto della “complessità nella semplicità”, rispettando soprattutto i tre criteri della biodiversità, della stagionalità e della filiera controllata

Così cita la recensione del Gambero Rosso […] Nuova sfida per Daniele Vaccarella, maestro sicuro di impasti, topping e accostamenti di successo. Nella nuova pizzeria, un gioco di parole tra “a modo” e “mio”, è affiancato dalla moglie Marialuisa in sala e dalla figlia Alice al beverage. Panoramica la cucina a vista dove poter seguire le preparazioni. Ben cinque gli impasti, più una gluten free e uno speciale del giorno. Goloso il multicereali con semi, 48 ore maturazione e lievitazione di 4 ore, ideale per pizze gustose con affettati. Le fritture di apertura, e gli anti(m)pasti sono asciutti e fragranti, eccellente la tetralogia di montanarine. Sette le categorie di pizza, Tradizionali, Ammodo, Leggendarie, Fritte, Vegane, Croccanti e al Padellino. Tra i vini, un centinaio di etichette siciliane e d’Italia, con qualche buon inserto estero. Birre estere alla spina e artigianali siciliane.[…]

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.