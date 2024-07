Discussa nella seduta di ieri 23 luglio in Commissione Ambiente, territorio e mobilità, è stata approvata all’unanimità la Risoluzione a prima firma dell’On. Mario Giambona (PD) in materia di “Iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione della RNO Isola delle Femmine e dell’AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine”. Questione certamente non più differibile in seguito ai poco opportuni festeggiamenti di qualche settimana fa.

Riserva Naturale Orientata dal 1997, l’isolotto del party costituisce, con i suoi fondali, Sito di Interesse Comunitario (SIC) per l’Europa e ricade all’interno dell’Area Marina Protetta istituita con DM del 24 luglio 2002. Qui le restrizioni in materia di riserva integrale si acuiscono: straordinarie specie di flora e fauna endemiche si delineano infatti sullo sfondo di una scogliera molto simile alla barriera corallina – il trottoir a vermeti – un marciapiede naturale unico nel Mediterraneo.

«Soddisfatto dell’approvazione all’unanimità della Risoluzione a mia prima firma esaminata oggi in Commissione» dichiara l’On. Giambona, Vicecapogruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS. «I fatti di cronaca riguardanti il festino fanno emergere l’impellente necessità di puntare i riflettori sull’intera AMP. Infatti, nonostante i diversi sforzi della Capitaneria di Porto, non è ancora stata effettuata l’individuazione dell’ente gestore, né approvato il suo Regolamento. La risoluzione mira infatti all’istituzione di un tavolo di confronto fra tutti gli attori coinvolti al fine di esaminare e risolvere tutte le criticità esistenti e valorizzare l’intera Area».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.