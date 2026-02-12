Il parcheggio Sturzo di Catania sarà chiuso al pubblico a partire dalle 8:00 di domenica 15 febbraio 2026 fino a mercoledì 18 febbraio 2026 per effettuare in sicurezza alcune indagini.

Si invita la cittadinanza a prendere visione dell’avviso e delle indicazioni fornite e a pianificare i propri spostamenti in base alle modifiche segnalate durante le giornate in questione

