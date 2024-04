Food for Profit è il primo docu-film investigativo con approccio cinematografico di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, insieme a una squadra di investigatori internazionali che ha lavorato sotto copertura, ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio legate all’industria della carne, le lobby e il potere politico.

Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

Non ultima la testimonianza di un lobbista che è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese, a Bruxelles, raccogliendo informazioni sconvolgenti.

La proiezione sarà effettuata presso “Trame di quartiere”, via Pistone 59 95121 Catania. Il dibattito sarà a cura degli attivisti di Catania del gruppo Ultima Generazione, che ne sono messaggeri. Per esigenze di spazio è consigliabile la prenotazione al +393779888694. E’ richiesto un contributo volontario a propria discrezione.

Luogo: Trame di Quartiere , via Pistone , 59, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 27/04/2024

Data Fine: 27/04/2024

Ora: 20:00

Artista: docu-film dibattito

Prezzo: 0.00

