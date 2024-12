Catania, 8 dicembre – Si è concluso al PalaCatania il Campionato Italiano di Tennis Tavolo Esordienti, un evento che ha riunito i migliori talenti emergenti del panorama nazionale. A trionfare è stato Andrea Giacalone, undicenne mazarese, che con costanza, tattica e grande bravura ha conquistato il titolo di campione italiano.





Le partite si sono svolte nelle giornate del 7 e 8 dicembre e hanno visto Andrea distinguersi per tecnica e determinazione, dimostrando una maturità sportiva rara per la sua giovane età. Il giovane atleta si allena da circa un anno con la società Mimi Rodolico Paralimpici di Mazara del Vallo, situata in via Emanuele Sansone.





Ad accompagnarlo in questo importante traguardo c’erano i suoi genitori, che hanno sostenuto il figlio durante tutte le fasi del torneo, contribuendo con il loro supporto a consolidare la sua determinazione.





La manifestazione ha avuto un momento speciale grazie alla presenza di Giada Rossi, campionessa mondiale di tennis tavolo e due volte campionessa paralimpica. La sua partecipazione ha ispirato i giovani atleti presenti, rappresentando un esempio di dedizione, talento e resilienza.





La vittoria di Andrea Giacalone non rappresenta solo un successo personale, ma anche un riconoscimento per la sua società sportiva, che continua a investire nei giovani talenti, promuovendo i valori dello sport e dell’inclusione.





Catania si conferma ancora una volta città simbolo dello sport, accogliendo manifestazioni di grande prestigio e regalando un palcoscenico ideale ai futuri campioni. Per Andrea, questo titolo rappresenta l’inizio di una promettente carriera nel tennis tavolo italiano.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.