È disponibile su tutte le piattaforme digitali “La Nostra Terra”, il nuovo singolo di **Angelo Famao feat. Cecè Barretta**, un incontro musicale che unisce due importanti realtà artistiche del Sud Italia attraverso un brano dedicato alle proprie origini, ai ricordi e al forte legame con la propria terra.

“La Nostra Terra” nasce come un omaggio a tutte quelle persone che, per lavoro o per scelta di vita, hanno lasciato il luogo in cui sono cresciute, portando però sempre con sé profumi, tradizioni, emozioni e valori della propria terra.





Angelo Famao e Cecè Barretta raccontano con la loro musica un sentimento comune a milioni di persone: la nostalgia per le proprie radici e l’orgoglio di appartenere a una terra che continua a vivere nel cuore anche quando si è lontani.

Il progetto rappresenta un ponte musicale tra **Calabria e Sicilia**, due territori ricchi di storia, cultura e tradizioni, che attraverso questa collaborazione trovano un punto d’incontro in una canzone dal forte valore emozionale.





Il videoclip ufficiale, realizzato nella splendida cornice di **Tropea**, accompagna il brano attraverso immagini che valorizzano il territorio italiano, il mare e quei luoghi capaci di raccontare la bellezza e l’identità del Sud.

“Per chi è partito, per chi è rimasto, per chi il Sud lo porta dentro”: questo è il messaggio centrale della canzone, un pensiero rivolto a tutti coloro che continuano a sentirsi legati alle proprie origini.

Con “La Nostra Terra”, Angelo Famao e Cecè Barretta trasformano la musica in un racconto di appartenenza, memoria e amore verso il proprio territorio.

Luogo: TROPEA, VIBO VALENTIA, CALABRIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.