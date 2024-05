Apprendiamo con piacere le presunte recenti dichiarazioni di Bergoglio. Se confermate, queste parole indicano un significativo cambiamento di direzione da parte della chiesa cattolica. Terremo d’occhio i suoi futuri passi e, se dovesse continuare su questo cammino, siamo fiduciosi che il suo impegno lo porterà a ottenere grandi riconoscimenti. Continuando su questa strada, non esiteremo a proporlo per la beatificazione. Il sottoscritto per aver espresso un pensiero simile è stato tacciato di eresia.



È dimostrato che la natura vince sempre, ed i surrogati, anche quelli dell’amore sono destinati a fallire. Così in una nota Angelo Figuccia, rappresentante del Comitato per i diritti dei cittadini.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.