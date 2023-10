“Via libera per i dipendenti del comparto Funzioni

Locali e Sanità pubblica agli anticipi relativi all’indennità di vacanza

contrattuale”. A richiedere tempi rapidi è stato il segretario generale della Cisl Fp

Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, con una nota inviata a tutti i Comuni del

territorio e all’ASP dell’area aretusea, dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale del Decreto legge, relativo alle misure urgenti in materia economica e

fiscale in favore degli enti territoriali. Il provvedimento legislativo, già entrato in

vigore, prevede infatti la possibilità per gli Enti della Pubblica Amministrazione di

anticipare i futuri aumenti contrattuali dei propri dipendenti con l’incremento per il

mese di dicembre 2023, già a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza

contrattuale spettante al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Una misura che, secondo la Cisl Fp Ragusa Siracusa, può rappresentare un sostegno

all’aumento dell’inflazione con il conseguente aumento dei prezzi e la diminuzione

del potere di acquisto. “Per questo motivo riteniamo fondamentale che l’ASP e gli

Enti Locali avviino con urgenza questo iter – ha detto il segretario generale della

Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – E’ un’occasione importante che va

colta; sprecarla sarebbe un pessimo segnale sia per il lavoratori del settore

Funzioni Locali che in questi anni in tutti i Comuni hanno garantito l’efficienza e

l’efficacia del funzionamento degli uffici nonostante la significativa carenza di

personale, e sia per i lavoratori della sanità che hanno sostenuto sacrifici, anche

personali, mettendo spesso a rischio la propria salute per garantire quella degli

altri e assicurare la tenuta del sistema sanitario”.

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha dunque indicato la strada, e resta vigile

sull’applicazione di questa misura. “Riteniamo che sia di fondamentale importanza

– ha concluso Passanisi – che nel mese di dicembre i dipendenti possano percepire

in busta paga l’anticipo previsto dal decreto varato dal Governo, attingendo da

parte degli Enti le risorse dai propri bilanci, utilizzando eventualmente le risorse

dai propri fondi di riserva”.

