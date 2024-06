Una storia di rivincita, di scoperta di se stessi, lo spaccato di un’Italia difficile che sceglie, però, di ritrovare la luce all’interno dell’istruzione. Parla di questo il primo libro della preside dell’Istituto Sperone Pertini di Palermo, Antonella Di Bartolo, “Domani c’è scuola” (Mondadori), che verrà presentato nell’ambito di un evento speciale a margine della rassegna Amici del libro, organizzato dall’associazione culturale Retablo e da CoopCulture.

L’appuntamento è lunedì 24 giugno, alle 18, presso l’Orto Botanico di Palermo. L’attrice Teresa Mannino dialogherà con l’autrice.

L’evento è inserito anche tra quelli collaterali del festival “Metamorphosis” di CoopCulture.

“Domani c’è scuola” è il racconto di dieci anni di lavoro e di impegno non solo di una preside, ma di una scuola che si fa comunità, una testimonianza di come si lavora nei luoghi al margine, non solo geograficamente. “Domani c’è scuola” è molto più di un racconto sulla scuola: è una storia di rivincita, di scoperta di se stessi. È lo spaccato di un’Italia difficile che sceglie, però, di ritrovare la luce all’interno dell’istruzione. È la storia di una donna che, forte dei propri valori, è riuscita a cambiare le sorti di un quartiere intero e, perché no, a piantare un seme per una rivalutazione molto più ampia.

Teresa Mannino, la quale è stata ospite dell’istituto Sperone Pertini lo scorso anno quando, incontrando gli alunni della scuola, ha parlato loro del dipinto ‘La Spiaggia’ di Guttuso.

Antonella Di Bartolo (Palermo, 1969) è un’insegnante di inglese e preside dell’Istituto Sperone-Pertini di Palermo. È stata insignita nel 2019 del premio Tullio De Mauro come “Dirigente innovatore”.





Luogo: Orto Botanico

Data Inizio: 24/06/2024

Data Fine: 24/06/2024

Ora: 18:00

Artista: Antonella Di Bartolo e Teresa Mannino

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.