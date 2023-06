L’ingegnere Vincenzo Nicastri per i prossimi 5 anni sarà alla guida della direzione dell’UOC (Unità Operativa Complessa) “Servizio Tecnico” dell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo.

L’ingegnere si è classificato primo nel concorso pubblico indetto in precedenza dall’azienda palermitana per la copertura del suddetto ruolo.

Nicastri, laureatosi in Ingegneria Civile e anche in Ingegneria Biomedica, presso l’Università di Genova, vanta importanti esperienze professionali: già capo dipartimento Infrastrutture di ISMETT nel 2017 e RUP progettazione per ISMETT 2. In precedenza, presso ASP di Trapani, è stato alla guida dell’unità operativa Gestione Tecnica nel 2005 e, successivamente, di quella di Ingegneria Clinica. Master della Bocconi in Management delle Strutture Sanitarie e un altro in Alte Tecnologie. Già presidente commissione tecnica per la costruzione del nuovo ospedale di Mazara del Vallo.

Nicastri entrerà in servizio dal 1 giungo 2023 e andrà a ricoprire un incarico di significativa importanza nell’ambito della dirigenza tecnico professionale amministrativa. Così commenta Walter Messina, commissario straordinario degli Ospedali Riuniti: “Professionista di alto profilo e corposa esperienza che, pertanto, potrà conferire un costruttivo apporto ad un settore aziendale così strategico”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.