C’è un momento in cui ogni artista deve scegliere se restare in silenzio o esporsi davvero.

Quel momento è adesso.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla decima edizione del concorso internazionale di arte pittorica “Castelbuono Cuore d’Artista”, un’iniziativa che negli anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento per artisti provenienti da tutta Europa e non solo, con centinaia di candidature ad ogni edizione.

Il concorso nasce con una visione precisa: restituire centralità alla pittura come linguaggio fondato su competenza tecnica, ricerca e identità stilistica, offrendo uno spazio concreto a chi lavora con serietà e consapevolezza.

La fase di selezione è gratuita e porterà alla scelta di sole 40 opere finaliste, che saranno esposte nella mostra conclusiva di agosto a Castelbuono, trasformando il borgo in un vero polo artistico internazionale.

Il concorso prevede 12 premi complessivi, con un montepremi di 4.000 euro.

Al vincitore andrà il primo premio: un’esperienza artistica a Barcellona, a cura del critico d’arte dott.ssa Sabrina Falzone oltre un riconoscimento di 250 euro donati dall’azienda Paolo Forti.

A rendere ancora più significativa questa edizione sarà la presenza in mostra di un’opera di Pablo Picasso, gentilmente concessa dal Centro Arte Raffaello di Palermo, simbolo assoluto della grande tradizione pittorica del Novecento: un dialogo diretto tra i maestri e gli artisti contemporanei selezionati.

Negli anni, il concorso ha visto la partecipazione di artisti provenienti da Paesi come Polonia, Romania, Russia e Giappone, consolidando una dimensione sempre più internazionale e un confronto reale tra linguaggi e visioni differenti.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 24 maggio.

Mostra finale: 20–23 agosto, Castelbuono (PA)

Per partecipare e consultare il bando: www.castelbuonocuoredartista.it⁠

Luogo: Piazza Margherita, 3, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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