Novemila metri quadri di campus, sette giorni full immersion, venti aziende coinvolte, quindici docenti, sessanta ore di formazione e otto laboratori pratici: sono i numeri della prima edizione di “Prometeo Program Campus” (prometeoprogam.com), organizzata dell’Associazione Prometeo ETS, che rinnova il suo impegno per un’esperienza formativa sperimentale, pensata per giovani tra i 15 e i 20 anni, con l’apertura alle candidature per l’assegnazione di 40 borse di studio destinate a 40 talenti etnei.



Obiettivo dell’iniziativa è permettere ai giovani del territorio di vivere una settimana di workshop, lezioni e testimonianze per imparare “quello che nessuno ti insegna” dalla viva voce di docenti universitari, imprenditori e consulenti su temi fondamentali per lo sviluppo personale e professionale.

L’evento si svolgerà dall’8 al 14 luglio a Canalicchio (CT), presso i locali dell’Istituto Comprensivo Campus Don Bosco, main sponsor dell’iniziativa insieme a Katania Studio e Reputation Lab.

L’associazione ha deciso di coinvolgere per la seconda edizione un team di 30 docenti, partner e sponsor, per creare sinergie positive con il territorio, tra cui: Keplera, KataniaStudio, Compagnia della Bellezza, Radio Studio Centrale, Plan Studios, SEO Tester Online, Mono., Commerciali Digitali, Visual Adv, Affissione.com, Saitta Pubblicità, Nexxtone, Assicura Point, ITS Fondazione Mobilità Sostenibile Trasporti.

Anche quest’anno al Prometeo Program Campus gli argomenti trattati saranno di natura trasversale e spazieranno dalle competenze professionali come teamwork, leadership, vendite e negoziazione, imprenditorialità, e startup, alle soft skill per la crescita personale come l’educazione finanziaria, il benessere fisico e mentale, e l’orientamento post-scolastico e professionale. Il campus mira a dotare i giovani di una preparazione integrata e multidisciplinare.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sul sito web dell’iniziativa è fissata per giorno 9 giugno 2024.

Il Presidente dell’Associazione Prometeo ETS, Giancarlo Sciuto, ha commentato: «Siamo davvero entusiasti di poter aprire le candidature per la seconda edizione del Prometeo Program Campus. Nonostante gli eccellenti feedback ricevuti dai partecipanti, dai docenti e dagli sponsor durante la passata edizione, il nostro obiettivo per quest’anno è di alzare ulteriormente l’asticella, sia sul fronte dei contenuti che dell’esperienza complessiva: abbiamo scelto di incrementare il numero di borse di studio da 15 a 40 per estendere questa opportunità ad un numero maggiore di giovani e stiamo lavorando per potenziare, tra gli altri, gli aspetti di comunicazione e di diffusione dell’iniziativa, grazie al supporto di diversi partner di alto livello. Invitiamo istituzioni, dirigenti scolastici, docenti, genitori, aziende e chiunque voglia aiutarci a supportare o a diffondere la nostra iniziativa, a contattarci. Il nostro territorio e i giovani hanno bisogno di fatti, e noi siamo qui per farli, insieme a chiunque creda nel nostro progetto».

Il Vicepresidente dell’Associazione Prometeo, Delfo Messina, ha aggiunto: «Dopo la prima edizione del Prometeo Program Campus una cosa ci è parsa certa: una sola settimana ha letteralmente cambiato la vita e la prospettiva personale e professionale di 15 giovanissimi ragazzi e ragazze etnei. Non pecchiamo di superbia nel dirlo, perché a dirlo non siamo noi, ma i loro feedback e le loro testimonianze, raccolte tramite sondaggi e interviste. Con l’apertura delle candidature per la seconda edizione, non possiamo quindi che invitare tutti i giovani tra i 15 e i 20 anni a candidarsi per provare ad aggiudicarsi una delle 40 borse di studio messe a disposizione grazie al supporto dei nostri Partner e Sponsor, che ringraziamo già sin da ora, e, soprattutto, per cogliere un’importantissima occasione di crescita per il loro futuro».

È possibile candidarsi al Prometeo Program Campus 2024 tramite il seguente link diretto https://forms.gle/ur2tSaFtFgVHpHcBA raggiungibile anche tramite il sito web www.prometeoprogram.com

L’Associazione Prometeo ETS ha lo scopo di accendere la fiamma della conoscenza nei giovani talenti per generare impatto positivo sul territorio. Educare e formare sono le principali attività dell’Associazione che mette in atto con il campus “Prometeo Program”: una full immersion di sette giorni formativi promossi e sponsorizzati da realtà imprenditoriali e professionisti del territorio catanese per fornire competenze e soft skill ai talenti che partecipano all’iniziativa. L’Associazione Prometeo ETS, è stata fondata da Giancarlo Sciuto (Presidente), Delfo Messina (Vicepresidente), Francesca Mertoli, Francesco Pagano e Sonia Castelli.

