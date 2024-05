È aperto il bando di selezione MythosLab che scadrà il 10 giugno 2024.

Dal 16 al 26 luglio 2024, nel corso del Mythos Troina Festival, si svolgeranno due laboratori teatrali rivolti a professionisti nazionali ed internazionali che, per l’occasione, alloggeranno per due settimane a Troina.

Ecco il dettaglio:

Due laboratori gratuiti, a cura rispettivamente di Liv Ferracchiati e Roberto Latini inseriti nella programmazione del Mythos Troina Festival, diretto da Luigi Tabita.

Dal 16 al 20 luglio è in programma Chi ha paura dei classici?

Laboratorio di scrittura per drammaturghi/e/3, attori/attrici/3 e registi/registe/3

a cura di Liv Ferracchiati, autore e regista italiano pluripremiato, tra i più apprezzati della scena contemporanea.

Iscriviti compilando questo form: https://tally.so/r/3lNgMW

Dal 22 al 26 luglio è in programma Di forme mutate in corpi nuovi, laboratorio teatrale per attori/attrici/3 e registi/registe/3

a cura di Roberto Latini, eclettico regista e performer, applauditissimo Atena in questi giorni al teatro greco di Siracusa.

Iscriviti compilando questo form: https://tally.so/r/n0EG1N

Per partecipare è necessario compilare il form on-line scelto entro il 10 giugno.

MythosLab è una factory creativa nella quale si potrà usufruire gratuitamente di formazione e alloggio.

I laboratori sono rivolti a professionisti/e/3.

Non vi è limite di età ed è possibile candidarsi solo per uno dei due MythosLab.

Hai bisogno di aiuto? Scrivici! mythostroinafestival@gmail.com

Luogo: TROINA, ENNA, SICILIA

