Il comitato esistono i Diritti Transpartito si è battuto per anni affinché il consiglio comunale di Palermo esitasse il regolamento comunale per i diritti delle persone detenute. Questo risultato politico è stato raggiunto con l’iniziativa del comitato fuori ma dentro il palazzo.

Si ricorda la lotta politica che hanno fatto i consiglieri comunali iscritti al comitato e lo sciopero della fame di dialogo di Eleonora Gazziano affinché il regolamento fosse esitato.

Ad oggi il garante comunale per i diritti delle persone detenute non è stato nominato, ecco perché il comitato esistono i Diritti Transpartito ha promosso un appello al quale hanno aderito oltre 100 personalità dal mondo della politica al mondo dell’avvocatura, dal mondo dello spettacolo ai tanti professionisti e membri della società civile, affinché il signor sindaco Roberto Lagalla nomini il garante comunale per i diritti delle persone detenute. Tra gli aderenti all appello abbiamo 15 consiglieri comunali capitanati da Alberto Mangano-già copresidente del comitato esistono i Diritti Transpartito- 20 avvocati capitanati da Anna Linda Cordaro e Marco Traina già copresidenti del comitato, ha inoltre aderito Eleonora Gazziano che da copresidente del comitato esistono i Diritti Transpartito ha intrapreso lo sciopero della fame affinché lo scorso consiglio comunale esitasse il regolamento comunale per i diritti delle persone detenute.

L’appello si apre con la adesione di Gaetano D Amico coordinatore della presidenza del comitato esistono i Diritti Transpartito.

Hanno aderito all’appello tra gli altri: Avv. Antonello Armetta-già presidente dell’ordine degli avvocati- Avv. Michele Calantropo, l’attore Marco Feo, Rita Barbera-già direttore del carcere dell’Ucciardone- l’editore Ottavio Navarra, il sindaco di Pollina Pietro Musotto, l’Assessore agli enti locali e alla funzione pubblica On. Andrea Messina, l’On. Stefano Pellegrino, Avv. Giorgio Bisagna-Antigone- Avv. Francesco Leone-presidente AGIUS-il musicista Toti Basso. Segue elenco degli aderenti all appello…

Signor Sindaco è necessario e urgente.

Gaetano D Amico ,Eleonora Gazziano ,Anna Linda Cordaro ,Marco Traina ,Antonello Armetta ,Mario Bellavista ,Michele Calantropo ,Fausta Catalano ,Francesco Leone ,Antonio Tito ,Claudia Maranzano ,Domenico Pane ,Camillo Traina ,Giuseppe Bruno ,Rita Barbera ,Marcello Longo ,Barbara Evola ,Massimo Accolla ,Roberta Zicari ,Gaspare Nuccio ,Biagio Cigno ,Andrea Messina ,Giuseppe Valenti ,Nino Sirchia ,Aurelio Scavone ,Francesca Di Giovanni ,Giorgio Bisagna ,Floriana D Amico ,Carla Cordaro ,Piero Somma ,Pippo Russo ,Piera Buccellato ,Ali Listi Maman ,Alessandro Petrola’ ,Anna Ponente ,Mariangela Longo ,Stefano Pellegrino ,Francesco Seggio ,Ninni Terminelli ,Lorenzo Randazzo ,Fausto Melluso,Riccardo Galioto,Nadia Spallitta, Michele Sardo, Pier luigi Licari ,Turi Lombardo, Katia Orlando , Maria Saeli, Grazia Ganci ,Libero Di Martino ,Marta Palmisano ,Viviana Lo Monaco ,Milena Gentile ,Stefano Carpino ,Nino Tuzzolino ,Onorio Abbruzzo ,Marco Feo , Valeria Ajovalasit ,Giorgio Cipolla ,Ottavio Navarra ,Stefano Fiorentino ,Antonio Dolce ,Antonio Bartoccelli ,Girolamo Bisulca ,Pietro Musotto ,Elio Sanfilippo ,Rosario Filoramo ,Antonello Marsala ,Serena Termine ,Viviana Cutaia ,Alessandro Lombardi ,GaetanaChianello , Rita Basso ,Antonella Folgheretti ,Davide Alfano ,Barbara Pace ,Toti Basso ,Francesco Romano ,Fabio Bagnasco ,Rosellina Gozzo,

consiglieri comunali Alberto Mangano ,Fabrizio Ferrandelli ,Salvo Imperiale ,Fabio Giambrone ,Massimo Giaconia ,Rosario Arcoleo ,Leonardo Canto ,Ugo Forello ,Franco Miceli ,Giulia Argirorfi ,Antonino Randazzo ,Mariangela Dì Ganci ,Viviana Raja ,Domenico Bonanno ,Salvo Alotta.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.