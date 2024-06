Pubblico il seguente comunicato per denunciare l’improvviso e ingiustificato aumento del pagamento del Ticket di € 25’00 per un farmaco che assumo quotidianamente dal 1994

(Minirin 120 mcg compresse sublinguali) codice esenzione patologia 0,12 Diabete Insipido.

Oggi mi reco in farmacia per ritirare il farmaco in questione e il farmacista mi chiede giustamente il pagamento del ticket di € 25,00, in alternativa al farmaco in questione della Ferring Minirin 120 mcg compresse sublinguali, dovrebbe esserci in commercio l’equivalente il quale non è disponibile.

La mancanza dell’equivalente mi costringerà al pagamento di un ticket per 3 confezioni ( dose di copertura mensile ) da € 6’00 a €75,00 al mese .



Dovrò fronteggiare economicamente € 900’00 l’anno per un farmaco con un codice esenzione 0,12 Diabete Insipido.



Il modico aumento e’ del solo 1250%. da € 2,00 a € 25,00 per confezione ( Pagamento Ticket).



Tutto ciò lo ritengo ingiusto e vergognoso, al di là se economicamente potrò fronteggiare tale spesa, parlo anche in nome di coloro che non potranno acquistare il farmaco in questione.



Confido nell’intervento immediato dell’Assemblea Regionale Siciliana.



NB:



Applicazione della “clausola di salvaguardia”. La Regione può farsi carico della differente quota di prezzo tra medicinale erogato e il prezzo di riferimento AIFA, per evitare che sia il cittadino a dover pagare la differenza di prezzo.

Eliminazione del farmaco dalla lista di trasparenza a livello regionale. La Regione può provvedere autonomamente a togliere dalla propria lista regionale il farmaco che risulti non disponibile.

Distinti saluti



Dr. Francesco Scalici

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.