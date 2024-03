Il Consiglio Comunale di Catania, durante la seduta di ieri sera, ha approvato la mozione “Utilizzo fondi regionali in scadenza” proposta dal consigliere Maurizio Mirenda.



Si tratta di fondi messi a disposizione dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali, attraverso il D.A n. 2GAB del 15/02/24, con scadenza ultima il 15/05/2024, per la presentazione di progetti di vario genere che, per il Comune di Catania, ammonterebbe a 40.000,00 euro per ogni progetto inoltrato.

Con la sua mozione, il consigliere Mirenda chiedeva di utilizzare questi fondi per contrastare il fenomeno dilagante della delinquenza a Catania, coinvolgendo le Associazioni di Volontariato delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile attraverso attività ed iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale intergenerazionale ed interetnica tra i giovani.

«Da molti mesi – spiega Maurizio Mirenda – affrontiamo in Consiglio Comunale il delicato tema sulla “Sicurezza”. Finalmente il Consiglio ha risposto positivamente alla mia proposta per contenere il dilagarsi di questo fenomeno».

A tal proposito, il capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC ha menzionato durante la seduta di Consiglio quanto accaduto la scorsa domenica al Caffè Europa, in Corso Italia, lanciando un’altra proposta di immediata applicabilità: «Ho individuato dei siti strategici come piazza Stesicoro, piazza Teatro Massimo, via Etnea, piazza Europa, Lungomare, nei quali posizionare alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine per presidiare il territorio nel fine settimana e negli orari serali e notturni, ovvero in quei giorni e in quei momenti maggiormente fruiti dai giovani. Questo per evitare il dilagarsi di queste risse che stanno imperversando in tutta la città».

«Chiedo pertanto al Sindaco di Catania Enrico Trantino come membro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza di interloquire con il Prefetto, affinché questa soluzione si possa attuare nell’immediatezza. Atteso che – conclude Maurizio Mirenda – quello che è accaduto al Bar Europa non debba più accadere».





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.