In data 8 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione del nuovo ente pubblico economico IRCA ha approvato all’unanimità il Piano Industriale 2025-2027, segnando una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo e consolidamento dell’ente. Nel corso della riunione, tenutasi presso la sede istituzionale dell’IRCA, che ha visto la partecipazione di tutti i membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale Giacomo Terranova ha illustrato in dettaglio le linee guida e le principali direttrici del Piano davanti al Consiglio di Amministrazione.

Il Piano Industriale 2025-2027 delinea una strategia innovativa e sostenibile per rafforzare il ruolo dell’IRCA come ente pubblico economico al servizio della collettività.





Tra gli obiettivi principali figurano:

Ottimizzazione dell’efficienza gestionale e operativa;

Potenziamento dei servizi offerti all’utenza;

Investimenti mirati in innovazione tecnologica e formazione e aggiornamento del personale;

Inserimento di nuove risorse come previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale;

Promozione dell’attività creditizia attraverso attività promozionale di pubblicità, marketing e informazione sul territorio.





La versione definitiva del Piano Industriale è stata sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione che, riconoscendone la solidità e la visione strategica, ne ha deliberato l’approvazione ufficiale nella seduta dell’8 ottobre 2025.

Il Direttore Generale Giacomo Terranova ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come “il lavoro condiviso e la partecipazione attiva di tutte le componenti abbiano reso possibile un piano ambizioso e concreto, in grado di guidare l’IRCA verso nuovi traguardi di crescita e innovazione nel prossimo triennio”.

Con l’approvazione del Piano Industriale 2025-2027, l’IRCA si prepara ad affrontare con determinazione le sfide dei prossimi anni, puntando su un modello organizzativo che metta al centro le imprese artigiane e le imprese cooperative, per operare in un mercato composito come quello del credito agevolato.

