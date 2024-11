Tanti piccoli weekend per incontrare Babbo Natale in persona, per fare in modo che i bambini possano personalmente consegnargli la letterina con le richieste dei regali.

Apre sabato 30 novembre alla Bio Fattoria Augustali – sulla strada statale 113 – a Partinico il Villaggio di Babbo Natale. I piccoli ospiti e le loro famiglie saranno accolti con un sottofondo di musiche natalizie. I bambini potranno fermarsi nell’ufficio postale a scrivere la lettera per Babbo Natale e incontrarlo, ricevendo un piccolo dono.

In più potranno entrare nel grande presepe dove, oltre alla Natività, potranno conoscere i praticanti degli antichi mestieri: dal ciabattino al fabbro, passando per il falegname. A tutto questo si somma la visita al teatro dei pupi siciliani e soprattutto la visita guidata agli animali della fattoria. Asini, capre, galline, e anatre si faranno avvicinare e toccare.

Gli adulti potranno, invece, gustare un apertivo.

Lo stesso appuntamento sarà replicato alle 17, questa, volta alla presenza di mascotte Disney, animatori e il presepe illuminato al tramonto.

Il biglietto di ingresso la mattina costa 10 euro per l’appuntamento delle 11. Il ticket delle 17 costa 12 euro, Chi vuole può restare anche a pranzo o per l’apericena,

Il villaggio sarà aperto tutti i weekend, il sabato e la domenica, fino al 29 diembre. Per informazioni si può telefonare al 376 00 33 724.





Luogo: bio Fattoria Augustali

Data Inizio: 30/11/2024

Data Fine: 29/12/2024

Ora: 11:00

Artista: Vari

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.