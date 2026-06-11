A Librino continua l’operazione socio-culturale di Anna Pennisi, presidente dell’Istituto Educativo Assistenziale Mary Poppins- centro per minori, che venerdì 3 luglio, alle ore 18.00, negli spazi di Piazza Resurrezione del Signore, darà vita all’evento “Apriamo le porte alla bellezza”.

“Dopo il successo dello spettacolo dell’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli condiviso ed offerto gratuitamente non soltanto ai bambini ed alle famiglie dell’Istituto, ma all’intero territorio catanese- dichiara Anna Pennisi- continuiamo a promuovere i valori e gli ideali di lealtà, legalità e rispetto delle Istituzioni con il preciso obiettivo di valorizzare attraverso le periferie e i suoi giovani quella necessaria inclusione sociale e culturale che manca per poter costruire un futuro degno di questo nome”.





Manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania, con la finalità costante di valorizzare e rigenerare il territorio realizzando una parete artistica ispirata alla “Porta della Bellezza” ideata da Antonio Presti, come simbolo concreto di riscatto, partecipazione attiva e diffusione della cultura.

“Apriamo le porte alla bellezza- continua Anna Pennisi attiva nel territorio di Librino da oltre vent’anni- s’inserisce in un percorso ben preciso dedito a rafforzare il senso di appartenenza e identità dei minori, la promozione di modelli educativi positivi attraverso l’arte e un contributo concreto al presidio sociale e culturale del territorio contrastando fenomeni di marginalità e deliquenza, offrendo agli studenti e alla comunità catanese un’importante esperienza formativa, civica e artistica”.

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