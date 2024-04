Appuntamento il 15 aprile 2024 con SCOPERTE, un’iniziativa, promossa da ApritiModa in occasione della giornata nazionale Made in Italy, alla scoperta di 10 realtà italiane che con il loro lavoro creano ogni giorno capolavori di qualità, perfezione e maestria. Un viaggio emozionante da nord a sud del Belpaese, che va dal Friuli alla Sicilia, dai tessuti ai guanti, dai profumi agli ombrelli, da piccole aziende artigianali a grandi fabbriche industriali, per conoscere le persone che grazie alle loro idee e al loro lavoro contribuiscono a rendere unica la moda italiana. L’idea della manifestazione è della giornalista e fondatrice di ApritiModa Cinzia Sasso, che ha scelto e coinvolto in questo progetto 10 aziende accomunate dal fatto che ciascuna, nel proprio settore, rappresenta l’eccellenza italiana. Sarà così possibile visitare i luoghi, incontrare e parlare con imprenditori, artigiani e operai, scoprire appunto mondi e segreti della moda italiana. A Trapani l’appuntamento è da Platimiro Fiorenza a Trapani in Via Osorio, 36. All’interno della storica gioielleria e bottega artigiana Rosso Corallo a Trapani, l’orafo corallaio Platimiro Fiorenza tramanda l’antica arte della lavorazione del corallo da generazioni. Il laboratorio usa i metodi più peculiari e tradizionali per trattare corallo, avorio, perle, pietre preziose, argento e oro, rendendo omaggio all’artigianato e alla creatività dell’isola. Orario visite: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30 Per prenotazioni: rosadea.f@hotmail.it – 3205758505 anche tramite whatsapp

