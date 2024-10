ARAG ha ottenuto il prestigioso Premio Novità Tecnica legato ad Eima International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio in programma a Bologna dal 6 al 10 novembre, con Orion Pro, il sistema integrato per la regolazione e la misurazione del fertilizzante liquido distribuito, per applicazione su seminatrici di precisione.

Sviluppato dal team di progettazione interno con il coinvolgimento di esperti in discipline meccaniche, elettroniche e software, il dispositivo unisce le caratteristiche di Flowtron e Orion3, anch’essi di produzione ARAG, e risponde in maniera efficace alla necessità emersa nel confronto con i produttori di seminatrici, di regolare in maniera accurata il liquido fertilizzante oltre che misurarlo.

“Per il nostro gruppo questo premio è il riconoscimento per il prezioso, accurato e lungimirante lavoro che viene svolto dal team di progettazione, confermando il nostro ruolo d’avanguardia nel comparto delle soluzioni di precisione – commenta Victor Gottardi, Vice President and Division Leader. – Riteniamo che questo dispositivo abbia come mercato di riferimento il Nord America, dove attualmente è più diffuso l’utilizzo di fertilizzanti liquidi, ma siamo certi di un rapido sviluppo nella sua applicazione anche in Brasile, Australia ed Nord Europa. Siamo quindi molto orgogliosi di poterlo mostrare per la prima volta ad Eima International, evento strategico nell’ambito della meccanizzazione agricola e dei suoi componenti”.

ARAG, leader di mercato per quanto riguarda l’innovazione, lo sviluppo e la produzione di sistemi di controllo e componentistica per l’irrorazione di precisione presente da oltre 40 anni all’esposizione di Bologna sarà per la prima volta sotto la veste di Nordson Company, dopo che nel 2023 si è completato il processo di acquisizione che ha permesso al gruppo di Rubiera (Reggio Emilia) di diventare divisione del segmento Industrial Precision Solutions di Nordson. In questa nuova veste, ARAG si è già resa protagonista nel 2024 in diverse fiere nazionali ed internazionali di settore: Expoagro di San Nicolas in Argentina, Agrishow di Riberao in Brasile, Farm Progress Show di Boone in lowa (Stati Uniti), Henty Machinery Field Days in Australia dove ha conseguito il premio “Best Sprayer”, grazie a uno sprayer d’avanguardia di un cliente locale, equipaggiato con i più avanzati sistemi ARAG.

Questa edizione di Eima inaugura una novità nella scelta espositiva di ARAG, che rinnova completamente il modo di mettere in mostra i propri prodotti: lo stand, che si trova nel padiglione 37, è suddiviso tra l’area dedicata all’accoglienza del cliente e un’area espositiva incentrata sulle applicazioni. In ogni zona è possibile vedere i prodotti applicati all’attrezzature per semina, protezione delle culture a pieno campo e arboree. Per la prima volta il prodotto contestualizzato in un sistema dedicato porterà il visitatore in un’esperienza interattiva in cui si potrà effettivamente toccare con mano la tecnologia applicata. Lo stand sarà in grado di raccontare ai visitatori l’utilizzo del prodotto e la tecnologia ARAG, per un’esperienza unica e immersiva.

Tra le novità di EIMA.

Indicatore di posizione meccanico per elettrovalvole in CAN-Bus. Tutte le valvole in CAN-Bus saranno presto disponibili con un indicatore meccanico esterno, che consentirà di verificare la posizione del perno della valvola, facilitando le fasi diagnostiche e riducendo così tempi di fermo e costi. In particolare, le valvole 853 a sfera avranno un indicatore illuminato, per facilitare la visione anche all’interno dei cofani delle macchine per la protezione delle culture.

Flowtron, il sistema continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Sotto i riflettori della fiera ci sarà innanzitutto il sistema per il controllo completo delle macchine per la protezione delle colture basato su tecnologia ISOBUS, che integra l’unità di controllo IBX100 e la valvola Flowtron (che ha ricevuto il premio innovazione tecnica Eima 2022).

L’unità di controllo IBX100 ISOBUS, attraverso il collegamento alle unità di controllo ECU Flowtron, può ora azionare la valvola Flowtron per gestirne la modulazione di larghezza di impulso (PWM) al fine di mantenere la pressione costante, così come la dimensione delle gocce.

Durante la fiera sarà mostrata la funzionalità Turn compensation, che permette di dosare accuratamente il prodotto anche durante le curve. Il sistema, calcolando la velocità angolare di ogni singolo ugello e controllando le valvole in modo opportuno, permette di mantenere la distribuzione costante. Anche la gamma di ugelli CFLD dedicati alla tecnologia PWM e spot spraying è stata ampliata includendo nuove misure ed angoli di irrorazione (100°-80°-40°).

Orion 3, campo di misura incrementato. Nonostante il recente lancio sul mercato, il team di sviluppo è riuscito, in breve tempo, ad incrementare le prestazioni del flussometro Orion 3, rispondendo prontamente alle richieste dei costruttori di seminatrici del Nord America con cui ARAG collabora da lungo tempo. Il campo di misura passa da 1:20 a 1:40, permettendo così di misurare portate che prima richiedevano l’uso di flussometri di misure diverse. Alla versione originale ora si affiancano le versioni con diametro nominale di 3, 7 e 10 mm, permettendo l’applicazione di Orion3 per il monitoraggio della portata fila per fila, che per il controllo del dosaggio centralizzato. Le straordinarie prestazioni ne permettono l’utilizzo anche sulle macchine per la protezione delle culture più sofisticate.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.