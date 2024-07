Argento Vivo il 5 luglio 2024 torna con la nuova canzone «Occhi lucidi», il primo lavoro dopo il suo ingresso nell’etichetta discografica Southside Records. Un beat penetrante, che porta la firma di Wave Off, e le liriche del rapper palermitano che fanno un ulteriore miglioramento sono il risultato di un lavoro incessante fatto in studio e curato meticolosamente.

«Occhi lucidi» parla di frustrazioni e rabbia fra alti e bassi che si affrontano in un percorso di vita. Allo stesso tempo, l’artista si analizza tramite un’onda di coscienza che lo porta ad aprirsi verso il suo pubblico, in fin dei conti con questo nuovo brano Argento Vivo spalanca ufficialmente la porta di una carriera che continua a crescere con la voglia di affermarsi nella scena rap che conta.

Biografia Argento Vivo

Argento Vivo è un rapper nato a Palermo nel settembre del 2002 e cresciuto fra le vie del cuore della città. Già il suo mese di nascita dice qualcosa sulla sua identità artistica in un modo o nell’altro, in quanto settembre è proprio un periodo di inizi per tante cose. L’artista, new entry fra i nomi del roster Southside Records, effettivamente rappresenta un nuovo inizio per la scena rap siciliana, grazie al suo stile introspettivo che mette in pratica con i propri versi.

I brani del rapper palermitano sono caratterizzati da una serie di riflessioni che toccano diversi punti della sua vita, in cui possono rivedersi moltissimi appartenenti alla sua generazione. Ecco, Argento Vivo è capace di farsi portavoce per molti dei suoi coetanei, in merito alle sofferenze che affrontano, le gioie, i dolori e le esperienze che connotano le ragazze e i ragazzi in modo più ampio.

Dunque, l’artista è capace di mettere in musica le cose più comuni che caratterizzano la vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Per tale motivo Argento Vivo è una novità: rende la semplicità musica, arte.

