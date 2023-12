In programma anche concerti gospel e l’itinerario dei presepi allestiti del borgo

Tempo di festa a Geraci Siculo, dove l’amministrazione comunale ha preparato con cura un ricco programma di eventi per il prossimo Natale. Più di venti appuntamenti, fra i quali spicca il ritorno dei “Mercatini di Natale”, che verranno inaugurati Sabato 16 dicembre, con l’animazione per le vie del borgo a cura dell’associazione culturale “Viginti Millys”. I mercatini verranno allestiti in corso Vittorio Emanuele, dalle ore 16 alle 20 e saranno aperti anche domenica 17 dicembre, sabato 23 dicembre, domenica 24 dicembre, sabato 30 dicembre, venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio.

All’interno dei mercatiti si troveranno gli stand dedicati ai prodotti alimentari, fra cui pane e prodotti da forno, pasta fresca, biscotti. I dolci, come le cassate e panettoni artigianali madoniti. Ed ancora la sezione dedicata ai latticini con i prodotti caseari del territorio e la lavorazione delle famose cacioforme geracesi. Immancabile il vino e il vin brulè. Spazio anche per l’artigianato locale, con l’esposizione di oggettistica, composizioni floreale e addobbi natalizi

Ma il programma natalizio di Geraci Siculo prevede tanti altri appuntamenti, fra cui, domenica 17 dicembre, il concerto gospel “A Christimas Praise” a cura dell’associazione “Joyful Song”, alla Chiesa di Santa Maria La Porta, alle ore 21.30. Venerdì 22 dicembre, alle 16.30 presso il Centro Sociale di Via Veneto l’immancabile appuntamento con la tombola, grazie all’evento “Anziani e tombola … aspettando il Natale”. Sabato 23 la presentazione del libro report “Sicilia che Piace” a cura di Edizioni Arianna e, Sabato e Domenica, come detto, tornano i mercatini di natale in corso Vittorio Emanuele. Ma domenica sera è previsto anche l’esibizione dei pifferai della Madonie, alle 23 in Piazza del Popolo.

Dopo la pausa natalizia, il ricco cartellone di appuntamenti ritorna con il concerto della Banda musicale città di Geraci, in programma martedì 26 dicembre alla Chiesa Madre, alle 19. Mercoledì 27 dicembre la proiezione del film “La ricomparsa delle lucciole” di Cristiano Giamporcaro, al Convento degli Agostiniani, alle ore 17.30. Giovedì 28 dicembre “Natale in comunità” a cura della comunità “Angeli della provvidenza” e con gli animatori ACR, in via della libertà, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Venerdì 29 dicembre spazio all’animazione per bambini a cura di “Ponti e Arcobaleni”, presso il Convento degli Agostiniani, dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Ultimo appuntamento dell’anno, sabato 30 dicembre con il ritorno dei mercatini di Natale, in via Vittorio Emanuele, dalle 16 alle 20.

Il 3 gennaio si riprende con “Feste natalizie in allegria” a cura dell’associazione Real baby animation, al Convento degli Agostiniani, dalle 16.30 alle 20.30. Giovedì 4 gennaio, alle 21.30 il concerto di musica cameristica a cura del trio “Carl Reinecke” e, all’interno del quale è prevista anche la consegna della borsa di studio “Sellerio”. Venerdì 5 tornano i “Mercatini di Natale, che si chiuderanno sabato 6 dopo una lunga giornata che inizierà alle 10 e durerà per tutta la giornata, fino alle 20 e, per celebrare la chiusura del programma di festività è prevista anche l’esibizione della Banda Musicale città di Geraci.

Dal 17 al 6 gennaio poi, nell’ambito del circuito “Geraci Presepe fiorito” si potranno visitare i tanti presepi allestiti nel borgo madonita: in Piazza del Popolo il presepe dedicato alla Sacra Famiglia, a cura dell’amministrazione e dei volontari della protezione civile; in Corso Vittorio Emanuele il “Presepe luminoso” a cura del liutaio Mirko Inguaggiato. Ed ancora i presepi artistici, fra cui la “Natività artistica in granelli di sale” anche questo a cura di Mirko Inguaggiato, con la collaborazione di Calogero Librizzi. Il Presepe in pasta di caciocavallo a cura della comunità dei pastori e il Presepe in sughero e legno intagliati. C’è poi il percorso dei presepi allestiti all’interno delle Chiese di Geraci Siculo: nella Chiesa Santo Stefano il presepe “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” a cura dei ragazzi della comunità San Pio. Il tradizionale presepio della Chiesa Madre, quello della Chiesa della Madonna della Catena “La natura si fa Presepe” a cura della confraternita Maria SS Annunziata. Nella Chiesa di San Giuliano “Il Presepe tra cultura e tradizione” a cura della Pro Loco. Nella Chiesa Santa Maria la Porta il “Presepe green: un Presepe sostenibile” a cura di cittadini volontari.

