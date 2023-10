Il giorno 5 Ottobre alle ore 11,15 presso l’aula magna dell’ Istituto Tecnico Industriale Enrico

Fermi di Siracusa in Via Torino, si terrà un incontro tematico con gli studenti delle 5^ classi sugli

avvenimenti accaduti 80 anni fa a seguito della firma dell’armistizio di Cassibile e le conseguenze

successive.

La presidenza dell’istituto assieme al corpo docente, accogliendo la proposta dell’Associazione

Kakiparis, prevede una conferenza a cura del prof. Nunzio Lauretta e con gli interventi di:

– Il prof. salvatore greco 1° collaboratore del dirigente con i saluti di benvenuto.

– La prof.ssa Rosalba Gibilisco referente di Educazione civica dell’Istituto.

– Franco Imprescia presidente dell’ Associazione Kakiparis organizzatrice.

– Proiezione di un breve video rievocante l’evento della firma.

– Il prof. Nunzio Lauretta relatore sulle conseguenze dell’ “Armistizio lungo”.

– Momento di interazione con gli studenti.

– L’assessore ai BB.CC. On. Fabio Granata .

– il Consigliere Comunale Paolo Romano del Comune di Siracusa.

– La prof.ssa Rita Maggini, referente del dipartimento di lettere dell’istituto, concluderà

l’incontro con i saluti.

.La finalità della iniziativa è educativa e formativa per le nuove generazioni in quanto promuovono

il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L’associazione

Kakiparis con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un

futuro migliore.

