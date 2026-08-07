Arnas Civico, i sindacati: “Stato agitazione e pronti alla protesta, gravi carenze di personale e criticità nei reparti”

Palermo 7 agosto 2026 – I sindacati Cgil Fp, Cgil Fp Dirigenza, Cisl Fp, Cisl Dirigenza, Uil Fpl, Uil Fpl Dirigenza, Fials, Fvm Fials, Nursind, Nursing Up e le Rsu hanno proclamato lo stato di agitazione del personale avviando l’iter che potrebbe portare alla mobilitazione. In una nota inviata alla Prefettura, i sindacati del comparto e della Dirigenza chiedono la convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione previsto dalla normativa. Tra le cause, sono menzionate “la grave carenza di personale infermieristico, con conseguente sovraccarico e rischio per le cure, la grave carenza di operatori sociosanitari, con ripercussioni sull’assistenza ai pazienti, e la riorganizzazione dell’autoparco aziendale. Le sigle dei medici inoltre spiegano di “non essere mai state convocate ufficialmente come delegazione trattante per l’applicazione del nuovo contratto e alla presenza del direttore generale” e aderiscono allo stato di agitazione ribadendo inoltre i temi della “carenza di personale in pianta organica, della stabilizzazione dei precari, dell’applicazione dell’algoritmo previsto dal contratto sull’orario di lavoro e delle criticità della mensa aziendale”. I sindacati puntano il dito contro la nota dell’azienda che nei giorni scorsi aveva affermato di avere sempre ascoltato le parti sociali, definendola “ridicola” in alcuni passaggi.

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