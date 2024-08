PALERMO (7 Agosto 2024) – “Discutere il sette di agosto all’ARS di una mozione per portare avanti azioni per contrastare la siccità in Sicilia è imbarazzante. Una iniziativa irrispettosa verso tutti i cittadini siciliani che da diversi mesi stanno soffrendo una condizione di disagio preannunciata e mai affrontata dal governo Schifani”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, esprime tutto il suo disappunto sulla mozione che si discuterà oggi pomeriggio all’ARS sull’emergenza siccità in Sicilia. “Tutto questo è il risultato di una errata programmazione degli interventi previsti per contrastare questa circostanza dal PNRR, con soli 900 milioni di euro stanziati, e dall’FSC, che prevede solo 130 milioni di euro – spiega il deputato del PD -. Una situazione ridicola se penso agli 1,4 miliardi di euro che ci siamo fatti scippare per un ponte sullo stretto di Messina che non vedrà mai la luce”. Infine, Giambona punta il dito contro l’immobilismo del governo regionale guidato da Schifani. “La Sicilia non ha bisogno dei tavoli tecnici pronosticati dal governo Schifani per far fronte ai numerosi fallimenti cui stiamo assistendo. La nostra regione sta perdendo una battaglia importante e per evitare il peggio c’è bisogno di un piano di intervento che preveda l’intervento sostitutivo della Protezione Civile nazionale e aiuti economici ricorrendo anche al Fondo Nazionale ed Europeo di Solidarietà”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.