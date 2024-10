Palermo – “Esprimo la mia vicinanza a tutte le comunità fortemente segnate dalle fortissime precipitazioni. In particolar modo ai centri della Sicilia orientale e i cittadini di Licata. In momenti difficili come questi, è importante unirsi e offrire sostegno a coloro che sono stati colpiti dal maltempo. Esprimo la mia più profonda solidarietà a tutte le famiglie e le comunità che stanno affrontando le conseguenze di questa calamità. È fondamentale che ci impegniamo tutti a fornire l’aiuto necessario per la ricostruzione e il ritorno alla normalità. Insieme, possiamo superare questa sfida e costruire un futuro più sicuro. Un ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando nel soccorso con grande impegno e generosita’”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.