Palermo torna a incontrare l’arte e la creatività nel verde con una nuova edizione di ArtGarden, l’evento che unisce natura, arte, artigianato e vintage in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 20, presso Floral Garden Vivai Gitto.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico delle precedenti edizioni, ArtGarden rinnova la sua proposta all’interno di uno spazio che negli anni si è affermato come sede ideale per iniziative culturali immerse nella natura. L’immersione nell’atmosfera green del vivaio diventa un’esperienza che fa dialogare creatività contemporanea e ambiente naturale, offrendo al pubblico un percorso fatto di estetica, ricerca e manualità.





Organizzato dall’Associazione Culturale Artigianando, ArtGarden nasce come format esperienziale capace di trasformare il vivaio in un luogo di incontro e condivisione, valorizzando il lavoro artigianale e le produzioni indipendenti. Nel corso delle due giornate, i visitatori potranno assistere ad attività artistiche e creative, visitare una mostra di artigianato selezionato con manufatti unici e produzioni indipendenti, e scoprire un’area dedicata al vintage, con oggetti, complementi e pezzi dal carattere retrò.

ArtGarden diventa dunque un’esperienza culturale che invita a rallentare e a riscoprire il valore della creatività come linguaggio contemporaneo, in una cornice verde che ci riconcilia con l’ambiente. L’inserimento dell’evento all’interno di un garden storico come Vivai Gitto, infatti, rafforza il dialogo tra natura e cultura, rendendo l’iniziativa accessibile al pubblico eterogeneo: famiglie, appassionati di arte e design, amanti del verde e della natura, curiosi e visitatori.

