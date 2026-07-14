A dieci anni esatti dalla storica mostra Esploratori da camera di Alessandro Finocchiaro e Maurizio Pierfranceschi, che nel 2016 segnò l’inizio di questa avventura culturale, sabato 11 luglio, “Scalamatrice33” ha riunito numerosi artisti, galleristi, collezionisti, critici e appassionati provenienti da tutta la Sicilia in un evento che ha voluto essere, prima ancora che una celebrazione, un momento di incontro e di riflessione sul percorso costruito in questi anni.



La giornata si è aperta con il tradizionale Pranzo degli Artisti, ospitato nel Giardino Spadaro e giunto alla sua settima edizione, appuntamento ormai atteso dalla comunità artistica come occasione di incontro e di confronto.

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 luglio, “Scalamatrice33” ha dato il benvenuto ai numerosi visitatori. Ad accoglierli Elide Crescimone e Giuseppe Cona, che hanno accompagnato artisti e pubblico alla scoperta della mostra del decennale, un progetto espositivo che riunisce le opere di 53 artisti insieme ai testi di sei autori, chiamati a raccontare, attraverso la scrittura, l’identità e il valore di un luogo che negli anni è riuscito a creare relazioni, idee e occasioni di crescita culturale.



«Siamo orgogliosi di ospitare a Caltagirone questo importante appuntamento – ha dichiarato il sindaco Fabio Roccuzzo –. È stato un meraviglioso colpo d’occhio vedere tanti artisti e appassionati riuniti sulla celebre Scala di Caltagirone per celebrare una festa dedicata alla bellezza».

L’anniversario non si esaurisce con la mostra inaugurale. Nei prossimi giorni il programma proseguirà con altri appuntamenti dedicati all’arte contemporanea siciliana, mentre la presentazione ufficiale del catalogo del decennale si svolgerà nella prestigiosa cornice del Palazzo di Città.

Dieci anni di mostre, incontri, confronti e sperimentazioni hanno fatto di “Scalamatrice33” molto più di una galleria d’arte: un luogo capace di mettere in relazione artisti e pubblico, promuovere la ricerca contemporanea e costruire una comunità culturale che oggi guarda con fiducia al futuro.

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