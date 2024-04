Si può vendere il Made in Italy in Cina, rendendo un sogno astratto tangibile? Quel modo di vivere tipico del Belpaese che tanto affascina tutto il mondo e si materializza (anche) nelle prelibatezze agroalimentari dei nostri territori e nelle eccellenze artigianali nostrane può raggiungere il mercato cinese e il suo sconfinato potenziale?

C’è una nuova opportunità per le MPMI siciliane per rispondere affermativamente a queste domande. È Arti e Mestieri Expo– Vento d’Italia, evento organizzato da Fiera Roma e Italian Lifestyle, al quale, grazie al supporto della Regione Sicilia, 30 aziende siciliane selezionate attraverso apposito bando potranno partecipare gratuitamente. Il bando è riservato a micro, piccole e medie imprese, consorzi e società consortili, cooperative, distretti produttivi e reti di imprese e start up innovative; la presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato https://export.regione.sicilia.it entro l’8 maggio.

Arti e Mestieri Expo – Vento d’Italia è la prima manifestazione digitale in Italia che include l’e-commerce permanente del Made in Italy verso la Cina. La prima edizione di Arti e Mestieri Expo – Vento d’Italia apre – dal 3 al 5 luglio prossimi – con una fiera digitale di tre giorni di esposizione, momenti di formazione, incontri e business matching propedeutici all’avvio dell’ e-commerce in Cina, da svolgersi tramite la piattaforma per fiere virtuali MyDigitalExpo. Prosegue con 11 mesi di fiera permanente con vendita in e-commerce su piattaforme cinesi, tramite il sistema Vento d’Italia – 汇意适, periodo durante il quale le aziende produttrici saranno supportate in tutte le fasi della vendita, dalla scelta dei prodotti, alla promozione, fino alla spedizione e alla consegna.

“L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana con la pubblicazione del bando Arti e Mestieri Expo- Vento d’Italia offre una importante opportunità alle imprese siciliane che intendono approcciarsi al grande e complesso mercato cinese. Il progetto ha l’obiettivo di costruire intorno al prodotto siciliano di eccellenza un’esperienza per il consumatore cinese, una narrazione ad hoc che leghi il prodotto al territorio, alla storia, alla cultura, ai colori ed ai profumi della Sicilia” commenta Gabriella Iannolino, dirigente del Dipartimento delle attività produttive della Regione Sicilia.

In Cina solo nel 2023 si sono registrate vendite e-commerce per un valore di oltre 1,3 trilioni di USD, dei quali circa l’80% realizzati tramite acquisti da cellulare. Del tutto rilevante il ruolo del social e-commerce: il 29% delle vendite online in Cina avvengono infatti sui social, per un totale di 2,4 trilioni di RMB nel 2021, dato che registra previsioni di crescita tra il 18 e il 20% annui fino al 2025. Il tasso di conversione del social e-commerce è 7,33% vs 0,37% e-commerce tradizionale. La crescita del fenomeno è abilitata dalla moltitudine di influencer che animano le piattaforme dell’ecosistema digitale cinese: si contano circa 10,1 milioni di creator micro, piccoli e grandi influencer per qualcosa come 38,3 milioni di post giornalieri.

La sfida per le PMI italiane è chiara: capire come capitalizzare le enormi opportunità di un mercato distante ma non inaccessibile, se si è in possesso di chiavi di ingresso opportune, come una adeguata conoscenza degli strumenti digitali specifici per il contesto cinese, a cominciare dalle dinamiche del social-e-commerce. È l’opportunità che offre Arti e Mestieri Expo -Vento d’Italia, grazie alla sinergia tra le competenze organizzative di Fiera Roma e della PMI innovativa Italian Lifestyle. “Con questo progetto – commenta l’Amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli – portiamo le nostre eccellenze territoriali direttamente sul mercato cinese dotando le PMI di uno strumento di internazionalizzazione concreto ed efficace, che può farle arrivare là dove non arriverebbero con le loro forze. Questo vuol dire fare sistema”.

Alle aziende italiane vengono proposte una formazione specifica e una vetrina permanente, capace di accendere presso il target alto spendente cinese il desiderio di Made in Italy, descrivendone caratteristiche, storia e legami territoriali attraverso uno storytelling multimediale attento e accattivante sui più noti social cinesi. Il sistema di vendita Vento d’Italia è completamento inserito in WeChat, la super-app con oltre 1,3 miliardi di utenti attivi e Little Red Book, social specializzato in travel e lifestyle che conta oltre 200 milioni di utenti attivi/mese. Elisa Morsicani, amministratore di Italian Lifestyle dichiara: “Ci facciamo carico del rischio di impresa al fianco delle aziende produttrici, garantiamo il prezzo b2b dei prodotti e quindi calcoliamo il prezzo di uscita sul mercato cinese sostenendo noi direttamente i costi di logistica, stoccaggio e gestione dell’ordine fino al cliente finale”.

Si abbattono così per le aziende le barriere operative, tecnologiche e linguistiche e tutte le molteplici operazioni burocratiche e logistiche, come spedizioni, dogane e pagamenti transnazionali.

Con Arti e Mestieri Expo – Vento d’Italia, la rotta verso la Cina è in questo modo assicurata e le PMI del Made in Italy sono abilitate all’export nel mercato cinese.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.