“Artigianato e devozione”, una mostra in omaggio a Santa Rosalia – A Palazzo Alliata le creazioni degli artigiani con opere d’arte ispirate alla patrona

di Press Service

11/07/2023

“Artigianato e devozione”. Sarà inaugurata giovedì 13 luglio, alle ore 16, la mostra organizzata da Confartigianato Palermo in omaggio a Santa Rosalia e che sarà ospitata al piano terra di Palazzo Alliata di Villafranca, in piazza Bologni fino al 15 luglio.

La collettiva celebra la passione degli artigiani che, con dedizione e devozione, creano opere d’arte ispirate alla figura di Santa Rosalia, portando avanti una tradizione antica e affascinante. Artigiani che hanno voluto ricordare la patrona della città di Palermo con ceramiche, manufatti in oro, in ferro battuto, abiti storici o ancora con pani votivi.

Giovedì 13 luglio, alle ore 16, durante l’inaugurazione, canterà il gruppo “Angelo Daddelli & I Picciotti”.

La mostra è realizzata in collaborazione con l’ente di formazione Endofap, i cui studenti porteranno in esposizione anche una loro creazione. “Il Comune nelle scorse settimane ha convocato tutte le associazioni di categoria per sollecitare l’organizzazione di eventi nell’ambito delle cerimonie per il festino di Santa Rosalia – spiega Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo – e abbiamo accolto subito di buon grado la proposta. Abbiamo avviato una vera e propria macchina organizzativa riuscendo in tempo ad allestire una mostra di altissimo livello”.

L’ingresso sarà gratuito e la collettiva sarà visitabile dal 13 al 15 luglio, dalle 10,30 alle 19,30.

