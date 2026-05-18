Dopo un anno di crescita, entusiasmo e rodaggio organizzativo, l’ASD Running Sicily compie un deciso salto di qualità e si presenta oggi come una nuova e concreta realtà dell’atletica leggera siciliana. La società può già contare su 45 atleti tesserati, su dirigenti di provata esperienza e su un progetto sportivo che guarda al futuro con ambizione e respiro internazionale.

A guidare la società è l’ex azzurro del mezzofondo Nando Sorbello, affiancato da uno staff tecnico e organizzativo che punta a fare del Running Sicily non soltanto una squadra competitiva, ma anche un punto di riferimento per la promozione della corsa e del benessere.

Nella palestra dell’allenatore Pierluca Prestigiacomo si è svolta, in un clima di entusiasmo e partecipazione, la consegna ufficiale delle nuove maglie Mizuno e la presentazione dei programmi societari per la stagione 2026.

Tra i volti di punta della società figurano anche due atlete di livello internazionale: la polacca Dominika Stelmach, vincitrice nel 2025 della Maratona di Pisa e della Palermo International Half Marathon, e l’ungherese Edit Filó, protagonista nel panorama europeo del running e vincitrice della mezza maratona di Malta nel 2025 con il tempo di 1h21’25.

Il calendario agonistico della società entrerà nel vivo domenica 14 giugno con la LifeStar 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli di Sant’Alfio, terza prova del circuito Running Sicily, per poi proseguire il 18 ottobre con la tradizionale LifeStar Palermo International Half Marathon e chiudersi il 1 novembre a Bagheria con l’ultima gara del LifeStar Running Sicily 2026.

Parallelamente all’attività agonistica, l’ASD Running Sicily ha già avviato il progetto “Corsi di corsa”, aperto a tutti, con allenamenti in programma ogni martedì alle ore 17 e ogni sabato alle ore 10 nella villetta adiacente allo Stadio delle Palme di Palermo. Un’iniziativa rivolta sia ai principianti che a chi vuole migliorare la propria preparazione atletica in un ambiente sano e aggregativo.

Grande attenzione anche per la partecipazione alla tappa di Sant’Alfio del 14 giugno. L’ASD Running Sicily organizzerà infatti un bus da 54 posti in partenza da Palermo, aperto anche agli atleti delle altre società del palermitano con una quota di 35 euro per i partecipanti alla gara e di 25 euro per gli accompagnatori. Il pacchetto comprende viaggio in bus con partenza alle ore 5 da Piazza Giotto, iscrizione alla gara, colazione a sacco e ingresso alle Gole dell’Alcantara. Il rientro a Palermo è previsto tra le 19 e le 19.30 della stessa giornata di domenica 14 giugno. Per informazioni e adesioni si invita a consultare il sito: www.runningsicily.it

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