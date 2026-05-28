Sabato prossimo, 30 maggio 2026 alle ore 18 nella sala Galatea del Comune di Acireale, in piazza Duomo, appuntamento con Tiziana Pizzo che presenterà il suo libro intitolato “Quella stagione perfetta” – lo scudetto Alidea Catania 1980 -. Alla manifestazione, targata Asi Catania, sotto la guida del presidente Angelo Musmeci, parteciperà anche la sorella di Tiziana, Donatella Pizzo. Foto, personaggi, testimonianze e ricordi di un’epoca straordinaria nella memoria di una protagonista dei migliori anni della pallavolo etnea.

Il libro infatti, unisce memoria sportiva e romanzo familiare, raccontando la storica vittoria dello scudetto della squadra femminile catanese.

Alla presentazione moderata dalla giornalista Simona Mazzone e organizzata da Asi Catania e dalla sezione dell’Unvs di Acireale, oltre alle due sorelle Pizzo, parteciperanno il presidente Asi Catania Angelo Musmeci, il presidente Unvs di Acireale Rodolfo Puglisi e poi il sindaco Roberto Barbagallo, gli assessori Rosario Raneri e Enzo Di Mauro, il presidente del consiglio comunale Michele Greco, la presidente della commissione cultura Simona Postiglione, il presidente della consulta dello Sport Toruccio Di Maria, il presidente regionale Ussi Gaetano Rizzo, il consigliere nazionale Unvs Filippo Muscio, il dirigente nazionale Unvs Piero Risuglia, il presidente regionale della Seus 118 Riccardo Castro e il senatore Salvo Pogliese, insieme a tanti altri ospiti e personaggi che hanno vissuto in quegli anni magiche emozioni grazie alla pallavolo.

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