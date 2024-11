Domenica scorsa, a Catania, si è tenuta al Centro Congressi International Airport Hotel, l’assemblea elettiva del Comitato provinciale ASI Catania, alla presenza di numerosi intervenuti tra dirigenti, tecnici e delegati rappresentanti degli organismi affiliati. Una sala molto affollata, con la partecipazione di oltre 50 associazioni affiliate e di tanti ospiti delle istituzioni sportive cittadine.

Il presidente uscente, Angelo Musmeci è stato riconfermato all’unanimità alla guida dell’ente di promozione sportiva e sociale, ma prima della sua rielezione ha voluto tracciare il bilancio degli ultimi 4 anni, cominciando dai ringraziamenti verso chi ha consentito di lavorare al meglio: “Grazie a tutti i presenti e a tutte le istituzioni – ha detto Musmeci – che hanno collaborato proficuamente con Asi, grazie al Coni e a Sport e Salute Catania, agli amministratori del Comune di Catania e a tutti i dirigenti e rappresentanti del mondo Asi. Sono soddisfatto per come si sono svolti questi quattro anni appena trascorsi, perché abbiamo ottenuto tanti risultati, malgrado le difficoltà. Ricordo che in questo quadriennio ci ha investito la terribile pandemia del Covid. Ma nonostante questo, abbiamo messo in campo tutte le azioni per affrontarla e ci siamo impegnati con le nostre associazioni sportive per adeguarci alle nuove norme in materia sportiva e del terzo settore. Non posso che complimentarmi con tutti – ha concluso Musmeci – per le numerose e gratificanti iniziative portate a compimento, soprattutto grazie all’impegno dei tecnici, dei responsabili dei settori e dei presidenti delle associazioni affiliate. Grazie alle famiglie e agli atleti che rappresentano il fulcro della nostra attività”.

Nell’occasione è stato consegnato “premio Benito Paolone 2024” direttamente dalle mani del figlio Alberto che ha ricordato ai presenti l’amore del padre per il mondo sportivo catanese. Il premio è stato affidato alla Formatrice Asi Antonina Messina.

Per i prossimi quattro anni il comitato provinciale Asi Catania è così composto: presidente Angelo Silvio Musmeci; componenti Domenico Cocuzza, Giovanna La China, Sergio Platania, Mario Rapisarda; revisore dei Conti Sonia Natale e revisore dei Conti supplente Giuseppe Scandura.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.