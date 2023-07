VENERDI’ E SABATO SCREENING GRATUITI AL POLIAMBULATORIO

PALERMO 3 LUGLIO 2023 – L’Asp di Palermo insieme al Comune di Lampedusa ed all’Associazione OcchiBlu Onlus hanno organizzato per il prossimo fine settimana “Le Giornate della Prevenzione”, iniziativa realizzata in occasione di Lampedus’Amore. Venerdì 7 (dalle ore 14 alle ore 19) e sabato 8 luglio (dalle ore 9 alle ore 16) nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale gli utenti avranno la possibilità di aderire, gratuitamente e con accesso diretto, allo screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del cervicocarcinoma (Pap Test e HPV test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni), screening cardiovascolare (visita ed ECG per persone tra 50 e 70 anni) e vaccinazioni (tradizionali e anticovid). Per informazioni si può telefonare ai numeri 091 7034775 oppure 091 7034776.

Lo scorso anno, sempre in occasione di Lampedus’Amore, l’Asp fu presente con i camper in via Roma effettuando 372 tra visite ed esami di screening.

Da inizio 2022 fino al primo semestre 2023 sono state oltre 22 mila le visite effettuate dall’Azienda sanitaria del capoluogo nelle attività di prossimità consentendo di diagnosticare a bordo del solo camper mammografico 31 tumori. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.