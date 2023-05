Madonie in Salus e Gestione del trauma di interesse chirurgico, sinergia tra le Asp di Caltanissetta e Palermo per il benessere del cittadino

Conferenza stampa di presentazione il 26 maggio alle ore 9.30, ospiti della direzione generale dell’Asp2 Caltanissetta

Petralia Sottana 28 maggio – 1 giugno

Si terrà il prossimo venerdì, 26 maggio, alle ore 9.30, la conferenza stampa di presentazione del secondo congresso nazionale sulla “Gestione del trauma maggiore, dalla scena dell’evento alla cura definitiva” e del Madonie in Salus, contenitore dedicato alla salute e alla sanità nonché ai corretti stili di vita che vedrà lo svolgersi del congresso nazionale sulla gestione del trauma di interesse chirurgico nella scaletta degli appuntamenti in programma dal 28 maggio al primo giugno.

L’incontro con la stampa si terrà nei locali della direzione generale dell’Asp2 Caltanissetta, siti in via Cusmano nr. 1; saranno presenti i direttori e organizzatori del congresso Giovanni Ciaccio e Giovanni Di Lorenzo, il commissario straordinario dell’Asp2 Alessandro Caltagirone, il direttore di distretto sanitario dell’Asp di Palermo Giuseppe Profeta, il direttore sanitario dell’Asp2 Luciano Fiorella, il direttore di presidio dell’Asp2 Benedetto Trobia, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e il sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito.

L’appuntamento vede, per la prima volta, la fattiva collaborazione delle Asp2 Caltanissetta e Asp6 Palermo con importanti momenti come quello della esercitazione congiunta del 118 Palermo e Caltanissetta e come quelli dedicati alla formazione, ai convegni, congressi e meeting indirizzati alla prevenzione, alla salute e al benessere.

