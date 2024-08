Aspra si illumina per San Lorenzo: primo party letterario “Notte delle Stelle”, spazio per i nostri amici a quattro zampe, con focus sulla Leishmaniosi e presentazione del libro del veterinario Gino Gagliano. La notte di San Lorenzo, ad Aspra, si tinge di cultura, solidarietà e approfondimento scientifico. Patrocinato dal Comune di Bagheria l’evento gode del riconoscimento anche dell’Ordine dei medici veterinari di Palermo e dell’Istituto zooprofilattico della Sicilia.



A partire dalle ore 18:00, la nuova piazzetta dove sorgerà il mercato ittico nel borgo marinaro di Aspra, si animerà per il primo party letterario “Notte delle stelle”.

Un evento unico che unisce la passione per la lettura all’amore per i nostri amici a quattro zampe.

La serata prenderà il via con un simpatico appuntamento dedicato ai cani: presentazione degli amici a quattro zampe e consigli utili per la loro cura. Un’occasione per socializzare e condividere la gioia di vivere con un compagno fedele.

Alle ore 21:00, il focus si sposterà sulla presentazione del libro del dottore veterinario Gino Gagliano “Io e quel cane di un mio amico”. Un’opera che promette non solo di informare ma emozionare e far riflettere, raccontando un legame speciale tra uomo e animale.

All’evento parteciperanno il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, il presidente del Consiglio Comunale Andrea Sciortino, gli assessori Antonella Insinga, Giuseppe Tripoli, Daniele Vella e Francesco Gurrado e la consigliera comunale Giusy Chiello.

A moderare l’incontro la giornalista Marina Mancini, con lei interverrà inoltre il professore Mariano Lanza che ha realizzato un opuscolo storico che verrà donato a quanti compreranno il libro.

Saranno presenti esperti veterinari, tra cui il dottor Fabrizio Vitale, rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico, uno dei maggiori esperti di Leishmania a livello nazionale e internazionale. In qualità di direttore del centro di referenza nazionale di Leishmania e figura di spicco nell’Organizzazione Mondiale della Salute Animale, porterà il suo contributo alla discussione.

A conclusione della presentazione del libro, tutti con il naso all’insù a rimirar le stelle cadenti con le esibizioni dello sputafuoco e di una danzatrice.

E il giorno seguente, stesso luogo e stesso cielo, spazio alla musica con Ignazio Gagliano che allieterà il pubblico con la sua musica, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Luogo: Aspra, Piazza Crocicchia , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

