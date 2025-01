Una donna, una sarta o quel che resta della sarta di un tempo. Una madre e una moglie derubata della giovinezza per la salvezza dell’onore. Defraudata e truffata dal padre, delusa dal fratello, tradita dalla sorella. Costretta dal padre a sposare un uomo per sottrarre la famiglia al disonore, alla vergogna. Lo stesso uomo innamorato del fratello e che le darà cinque figli e “una raggia ch’è granni quantu u duluri ca mi porto”.

S’intitola “La parte mancante dell’angelo”, lo spettacolo che andrà in scena alle 21 di sabato 25 e alle 18 di domenica 26 gennaio al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27. Uno spazio nel cuore del centro storico di Palermo curato e gestito dall’associazione “Incontroteatro”.

Scritto e diretto da Domenico Bravo, in scena solo Giada Baiamonte, il testo si ispira a una storia vera, dove l’omosessualità – in un’epoca (ma anche in una regione) difficile in cui era impossibile rivelarsi, in un tempo in cui non era concepibile fare coming-out, in cui la parola coming-out non esisteva ancora – taciuta e nascosta per oltre quarant’anni, al momento della “rivelazione” (inaspettata ed esilarante) rovescia come un guanto la vita della donna, rivelando oltre mezzo secolo di bugie, pretesti, scappatoie. Il tutto è scandito dalle note delle sigle delle più celebri soap opera.

«Non c’è atto d’accusa, né tentativo di dileggio nei confronti di alcun orientamento sessuale scrive Domenico Bravo – solo un’urgenza di onestà, una virtù che va allenata per tutta la vita. Lo spettacolo vuole essere un umile elogio della verità, che altro non è se non una delle innumerevoli cifre della bellezza. […] L’angelo reca una notizia, generalmente lieta, la buona novella, quel ε αγγέλιον di antica memoria che noi italianizziamo in evangelo o, più semplicemente, vangelo. Nel testo avviene sì, l’annuncio di una notizia piuttosto insolita, ma a recarla non è l’angelo nella sua interezza, bensì quella sua parte mancante che palesa finalmente la menzogna, l’inganno e la finzione».

Biglietto 7€, tessera associativa 5€

Prenotazione obbligatoria all’e-mail incontroteatro2@gmail.com o al cell. 388.3255022.

L’evento si volge in collaborazione con mandrarossawines, grazie alla cui azienda si potrà assistere allo spettacolo sorseggiando un buon bicchiere di vino.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari , 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

