Si è svolta venerdì 16 febbraio a Siracusa l’Assemblea Regionale dei Balneari di CNA Sicilia, un evento che ha visto la partecipazione di delegati da tutta l’isola, insieme a figure di spicco del settore e rappresentanti istituzionali. Tra i presenti, l’onorevole Giuseppe Carta, Guglielmo Pacchione, Presidente Regionale dei Balneari CNA, Cristiano Tomei, Coordinatore Nazionale, e Sabina Cardinali, Presidente Nazionale, hanno sottolineato l’importanza di un percorso condiviso per la stabilità e la valorizzazione del comparto balneare. Assente per un piccolo problema di salute l’assessore regionale Elena Pagana.

L’assemblea ha messo in luce l’essenziale attività di mappatura condotta dal governo nazionale, dimostrando la non scarsità delle risorse, fondamentale per nuove iniziative imprenditoriali e per sostenere l’argomentazione contro l’applicazione indiscriminata della direttiva Bolkestein in Sicilia. Questa posizione, condivisa a livello nazionale, evidenzia la determinazione della Sicilia nel tutelare il settore balneare, anche alla luce del Decreto Milleproroghe del 2023 che posticipa la scadenza delle concessioni al 2025, non per incapacità degli enti ma per avviare un dialogo costruttivo con la Commissione Europea.

L’assemblea ha inoltre affrontato tematiche cruciali per il territorio siciliano, come la necessità di preservare e valorizzare la costa dell’isola, sempre più minacciata da fenomeni erosivi e dissesto idrogeologico. È stato sottolineato il ruolo dei balneari come custodi primari della conservazione costiera, attraverso un rapporto di collaborazione tra privato e pubblico, e l’importanza di spingere le amministrazioni comunali all’adozione dei piani di utilizzo del demanio marittimo.

Un focus particolare è stato dedicato alla situazione di Lampedusa e delle isole minori siciliane, simbolo di una “insularità nell’insularità”, dove la direttiva Bolkestein appare inadeguata rispetto alle specificità territoriali. La missiva inviata dal sindaco di Lampedusa ha sollecitato un’attenzione particolare per queste realtà, evidenziando l’urgenza di un approccio che consideri le peculiarità delle isole minori.

L’Assemblea dei Balneari CNA Sicilia si impegna a sostenere attivamente le iniziative legislative connesse al Decreto Milleproroghe nazionale e a mantenere un dialogo costante con le istituzioni locali per affrontare le sfide specifiche del territorio, dalla tutela della costa alla risoluzione di problemi burocratici, con l’obiettivo di inaugurare una nuova stagione per il comparto balneare, basata sulla valorizzazione di un sistema economico sostenibile e familiare.

CNA Sicilia Balneari si conferma in prima linea nella difesa degli interessi del settore, promuovendo un futuro di crescita e stabilità per le imprese balneari dell’isola.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.