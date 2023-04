Le scriventi OO.SS., con la presente, comunicano che, a sostegno della vertenza, è indetta l’assemblea sit-in dei lavoratori Ex Pip Emergenza Palermo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 per i giorni 18-19-20-21 Aprile 2023, negli spazi antistanti l’Assessorato al Bilancio sito in Palermo in Via Emanuele Notarbartolo.

FILCAMS CGIL – FISASCAĽ CISL – UILĽUCS UIL ASUD – CISAL – CONFINĽESA – UGL – USB

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.