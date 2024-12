L’Associazione per l’Arte, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni culturali e associazioni operanti sul territorio, ha sviluppato un progetto a quattro mani con la cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo, che ha consentito di realizzare una proposta culturale rivolta alle scuole della città oltre che al pubblico adulto.

La rassegna teatrale, curata dal Direttore Artistico, Franco Regina, ha avuto inizio con la messa in scena di un’opera in dialetto siciliano di Luigi Capuana, la fiaba “Le bisacce del Lupinaio”, cui hanno potuto assistere più di 2000 alunni delle scuole primarie e secondarie nelle quattro giornate dedicate alla rappresentazione, dal 5 all’8 novembre 2024 presso il Teatro Cielo d’Alcamo, per la regia di Franco Regina.

Giovedì 5 dicembre andrà in scena, al Teatro Cielo d’Alcamo, alle ore 21, la commedia comica dell’autore Antonio Pandolfo “Tintu… cu è ca ci ‘ncagghia”, per la regia di Vittorio Troia e Nato Stabile.

Il terzo e ultimo evento, “Funny Money”, si terrà il 12 dicembre, sempre al Teatro Cielo d’Alcamo, alle ore 21, con la rappresentazione della commedia di Ray Cooney, per la regia dell’evergreen Franco Regina.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita. La commedia “Tintu… cu è ca ci ‘ncagghia” è andata sold-out, mentre per “Funny Money” è possibile ritirare i biglietti gratuiti presso la sede della cooperativa Piccolo Teatro in via Tenente Francesco Paolo Lucchese, 11.

L’iniziativa si realizza con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

“L’Associazione per l’Arte con gioia ha instaurato un rapporto di collaborazione con la storica cooperativa che vanta ben 49 anni di attività – dice il presidente, Giuseppe Messana –. Auspichiamo un prosieguo con iniziative congiunte anche nell’immediato futuro, con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare i giovani al mondo del teatro. Tutta la rete di collaborazioni realizzate negli anni sul territorio ha avuto la finalità di lanciare anche dei messaggi ‘educativi’ e formativi, nei vari contesti in cui l’Associazione ha operato”.

“Per il Piccolo Teatro di Alcamo è stato un onore organizzare e realizzare questi spettacoli in collaborazione con l’Associazione per l’Arte. Un grazie va a Giuseppe Messana, Presidente dell’Associazione per l’Arte e a tutto il pubblico che ha partecipato e parteciperà alle prossime rappresentazioni. Speriamo che nel prossimo futuro questa collaborazione possa continuare”, conclude Franco Regina, Direttore artistico del Piccolo Teatro.





