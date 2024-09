ASSOMALTA concede il patrocinio gratuito e conferma la sua partecipazione alla Naples Shipping Week 2024, uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore marittimo e portuale a livello internazionale, in programma a Napoli dal 30 settembre al 5 ottobre 2024. Da sempre impegnata a favorire l’innovazione nel mondo marittimo, ASSOMALTA sarà protagonista in due momenti chiave dell’evento: il Bilaterale Italia-Malta sullo Shipping e la conferenza Port&ShippingTech.

Incontro Bilaterale Italia-Malta sullo Shipping – 2 ottobre 2024

L’incontro bilaterale, organizzato dal Propeller Club Port of Naples e dal Malta Maritime Summit, si terrà il 2 ottobre 2024 dalle 14:30 alle 17:00 presso il Polo dello Shipping a Napoli, in via Agostino Depretis 51, anche sede del Dipartimento Shipping di ASSOMALTA.

Durante l’incontro, rappresentanti di Italia e Malta discuteranno temi cruciali come il transhipment, i vantaggi della bandiera maltese, la cantieristica e il ruolo delle crociere nel Mediterraneo. ASSOMALTA sarà rappresentata dal Consigliere Salvatore Palantra, che parteciperà a una tavola rotonda, contribuendo a delineare una visione comune per rafforzare la cooperazione marittima tra i due paesi e affrontare insieme le sfide del Mediterraneo.

Port&ShippingTech – 3 e 4 ottobre 2024

ASSOMALTA prenderà parte anche alla Port&ShippingTech, il principale evento della Naples Shipping Week, previsto per il 3 e il 4 ottobre. Con quindici anni di esperienza, Port&ShippingTech rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e il miglioramento del sistema logistico-portuale a livello internazionale.

Durante queste giornate, il Segretario Generale Sergio Passariello e il Consigliere Palantra di ASSOMALTA parteciperanno a diverse sessioni della conferenza, portando un contributo significativo alle discussioni su tecnologia, sostenibilità e innovazione nel settore dello shipping, temi centrali per la strategia di crescita dell’associazione.

Un messaggio di innovazione e cooperazione dalla Naples Shipping Week

“La nostra partecipazione alla Naples Shipping Week – commenta il Consigliere Palantra – ci offre l’opportunità di essere in prima linea nei cambiamenti del settore e di contribuire alla costruzione di un sistema marittimo più efficiente e sostenibile, sia a livello locale che internazionale.”

ASSOMALTA, attraverso il coinvolgimento nei due appuntamenti principali della settimana, punta a rafforzare la cooperazione con partner internazionali e a favorire uno sviluppo sostenibile del settore marittimo e logistico, promuovendo sinergie che possano superare le sfide future del Mediterraneo.

