Palermo. “La storia si ripete, anche questo mese i lavoratori in somministrazione di Ast non hanno ricevuto lo stipendio di marzo. Tutto questo è inaccettabile, non sono solo precari ma pure senza soldi per potere sostenere le famiglie vivendo nell’incertezza”. A denunciarlo sono il coordinatore della Felsa Cisl e il segretario della UilTemp Sicilia, Giuseppe Cusimano e Danilo Borrelli, che esprimono indignazione per l’ennesimo episodio di mancato rispetto dei diritti più elementari ovvero la retribuzione regolare per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con serietà e dedizione: “Chiediamo alla politica e all’Azienda riposte concrete e immediate”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.