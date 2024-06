In questi mesi ho seguito molto da vicino la vicenda dell’azienda siciliana trasporti e dopo tante battaglie posso riconoscere l’impegno della giunta e del governo Schifani relativamente a questa vertenza.



Nei prossimi giorni grazie alle risorse stanziate, con l’approvazione della Assemblea Regionale Siciliana, verrà garantita la ricapitalizzazione dell’azienda e il passaggio in house dei servizi che consentirà alla presentazione del piano industriale.

Questa rappresenta una buona notizia non soltanto per il sistema dei trasporti gestiti in Sicilia ma anche per tanti dipendenti ai quali verranno mantenute le tutele occupazionali. Buone notizie anche sul versante dei lavoratori interinali che grazie alle clausole di salvaguardia occupazionale saranno garantiti all’interno dell’azienda. Ritengo per altro che il passaggio da Ast ad altre società private, che si sono già aggiudicate le gare, consentirà al miglioramento della condizione salariale collegato ad un aumento del numero delle ore. Mi sento in oltre di smentire le notizie che puntano a fare terrorismo intorno all’azienda e che riguardano il documento di conformità contributiva dell’Ast. Possiamo oggi dire che l’azienda è stata salvata e che rappresenta un gioiellino della regione siciliana.

Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.