Palermo. “Alle ditte private è stato affidato per un mese il servizio di trasporto pubblico locale, una decisione presa dall’assessorato regionale ai Trasporti per garantire le tratte scoperte dall’Ast. Tutto questo ci preoccupa visto che anche da due giorni anche le corse garantite dai mezzi e dagli autisti dell’Azienda sono state effettuate dai privati”. Lo denunciano i segretari Francesco Brugnone di Nidil Cgil, Giuseppe Cusimano di Felsa Cisl e Danilo Borrelli della UilTemp Sicilia, che precisano: “Con questo schema si mette a rischio il futuro dei 175 somministrati, già in scadenza di missione il prossimo 30 settembre, e quello dei lavoratori interni in servizio che rimangono fermi nelle rimesse. Tutto questo è inaccettabile, chiediamo al governo regionale chiarimenti e garanzie per tutti i dipendenti che sino ad oggi hanno garantito i servizi erogati dall’Azienda. Arrivare a fine mese per queste persone è fondamentale, siamo stanchi di ricevere rassicurazioni dalla politica per scoprire poi che la realtà è un’altra. Senza garanzie occupazionali siamo pronti a scendere in strada”.







Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.