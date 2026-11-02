Nata ufficialmente il 31 ottobre del 2012, l’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo festeggia oggi il suo quattordicesimo anniversario. Una data scelta volutamente per coincidere con il “non più compleanno” di Stefano, trasformando un dolore immenso in un motore incrollabile di solidarietà e riscatto sociale.





“In questi 14 anni, – spiega Rossana La Monica, sorella di Stefano e presidente di Astrea – abbiamo portato avanti innumerevoli iniziative sul territorio in nome di Stefano: poche parole e tantissimi fatti, con la ferma convinzione che siano più utili le mani che lavorano e si rimboccano le maniche rispetto a quelle che si giungono”.





Come si ricorderà, Astrea è una realtà laica che assiste continuativamente oltre 600 famiglie a Siracusa e in tutta la provincia, accogliendo ogni persona senza alcuna distinzione di etnia, colore della pelle, orientamento sessuale o fede religiosa. L’obiettivo non è la semplice assistenza, ma la restituzione della dignità personale e sociale, con un’attenzione sempre speciale al mondo della disabilità. “Ciò che facciamo ogni giorno, – continua La Monica – è una missione appresa sul campo dall’insegnamento di Stefano, persona con disabilità psichica scomparsa tragicamente in seguito a una manovra di contenimento. Per lui e per i suoi diritti è nata Astrea, la Dea della giustizia”.





Ogni 31 ottobre rappresenta una tappa di ripartenza per tutta la comunità. Quest’anno, la grande novità che arricchisce i servizi offerti da Astrea riguarda la salute mentale e il benessere emotivo: grazie alla preziosissima collaborazione della dottoressa Letizia Lampo e delle sue colleghe, Astrea aprirà ufficialmente un nuovo sportello di supporto psicologico.

“In occasione di questo importante traguardo, – conclude Rossana La Monica – ricordiamo alla cittadinanza che la ricerca di volontarie, volontari e soci è sempre aperta: chi desideri fare un regalo di compleanno alla nostra realtà può scegliere di donare un po’ del proprio tempo partecipando alle attività operative in sede o affiancando bambini, bambine, ragazze e ragazzi all’interno del Doposcuola Solidale. Avanti tutta e buon compleanno, con tutto l’amore possibile, a tutte le Astreine, a tutti gli Astreini e a Stefano, ovunque si trovi!”



• Per candidarsi è sufficiente inviare un messaggio al numero: WhatsApp: ⁠377 6926890⁠

• Per chi volesse invece sostenere economicamente i percorsi di aiuto destinati alle famiglie e alle loro figlie e ai loro figli, è possibile effettuare una donazione:

Intestazione: Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo

IBAN: ⁠IT86D0760117100001011211859⁠



Luogo: Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, Piazza Santa Lucia, Siracusa, 16, SICILIA

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