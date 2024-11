12/11/24, Siracusa – L’azienda siracusana Astro Group è stata selezionata della Regione Siciliana insieme ad altre eccellenze del territorio per partecipare a SMAU 2024, uno degli eventi più importanti a livello europeo per l’innovazione tecnologica, tenutosi il 29 e 30 ottobre a Fiera Milano City.

Astro Group è un venture studio all’avanguardia a livello europeo nell’ambito dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie ed a SMAU Milano ha esposto le sue innovative soluzioni basate sull’AI per la salute.

Durante le giornate milanesi, la startup siracusana ha avuto la possibilità di entrare in contatto con aziende, professionisti ed investitori, presentando le proprie innovazioni e generando così nuove opportunità di crescita, in particolare nel campo della prevenzione e della promozione della salute.

La sua piattaforma Nutrasmart si sta già rivelando in grado di fornire informazioni affidabili e in tempo reale per supportare decisioni consapevoli sul benessere personale e sulla salute a lungo termine.

Nutrasmart offre infatti strumenti personalizzati per migliorare la longevità e la qualità della vita, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa davvero essere una risorsa chiave per una salute ottimale. Le soluzioni proposte hanno effetti positivi non solo a livello individuale, ma anche sulla produttività aziendale e sulla riduzione dei costi previdenziali e del personale.

“Siamo stati molto orgogliosi di rappresentare la Sicilia e Siracusa in un evento di portata internazionale come SMAU 2024” dichiara Angelo Sorbello, fondatore di Astro Group, bocconiano e già fondatore di altre aziende di successo, una delle giovani eccellenze che da anni operano anche fuori dalla Sicilia, con un riscontro internazionale confermato dagli articoli che parlano delle sue attività apparsi su Corriere della Sera, Business Insider e Il Sole 24 Ore.

La partecipazione a SMAU 2024 si è rivelata un’esperienza positiva e stimolante per Astro Group. “Abbiamo avuto l’opportunità di raccontare la nostra missione e le nostre innovazioni a importanti realtà nazionali e internazionali. Ringraziamo la Regione Siciliana per averci scelto: essere parte di questa delegazione ha sottolineato il talento e il potenziale dell’ecosistema innovativo siciliano. Siamo entusiasti di continuare a rappresentare un esempio di innovazione e impatto sociale”, conclude Sorbello.

Astro Group conferma così il proprio impegno a essere una risorsa per la salute e il benessere a livello globale, rappresentando un punto di riferimento per la tecnologia avanzata sul territorio.

Informazioni su Astro Group

Astro Group è un venture studio specializzato nello sviluppo e investimento in aziende di primo piano nel settore tech ed e-commerce. Tra i suoi clienti figurano multinazionali come Toshiba, e le sue iniziative sono state riconosciute da media internazionali quali Newsweek, Business Insider e Il Sole 24 Ore.

Tra le realtà di successo di Astro Group c’è Linkdelta, un’innovativa piattaforma di intelligenza artificiale generativa per la creazione di contenuti, acquisita nel 2023 da un’azienda francese. Per maggiori informazioni https://astrogroup.org/









































