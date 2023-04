È disponibile on line, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, nella sezione dello Sportello unico attivitá produttive (Supera), il calcolatore automatico del Canone unico patrimoniale, relativo alle occupazioni di suolo pubblico permanente e temporaneo, ed esposizione pubblicitaria (tende, insegne, dehors, passi carrabili, occupazioni del suolo varie prive di installazioni, ecc.).

Uno strumento utile per gli utenti che adesso potranno conoscere preventivamente, e in modo preciso, l’importo da corrispondere all’amministrazione comunale.

«Consigliamo di stampare i fogli di calcolo e di allegarli alle istanze, corredate dalle ricevute di pagamento, in modo da agevolare l’iter istruttorio – spiega in una nota stampa l’assessore Giuliano Forzinetti -. Già nelle scorse settimane sono stati pubblicati on line i modelli semplificati per l’installazione delle insegne di esercizio, sia inferiori, che superiori ai 5 mq, che hanno consentito a centinaia di utenti di effettuare l’installazione senza dover aspettare i tempi burocratici. Poche settimane dopo il mio insediamento abbiamo individuato le linee guida per la procedura semplificata, relativa alle istanze per occupazione di suolo pubblico inerenti a piattaforme aeree per edilizia o altri usi, traslochi e ponteggi. Ad oggi, dopo 9 mesi, l’amministrazione ha incassato circa 60.000 € a fronte dei circa 4.000 € dello stesso periodo, riferito al precedente anno. Un segnale chiaro che conferma la volontà dei cittadini di rispettare le norme quando vengono messi nelle condizioni di poterlo fare. Abbiamo abbattuto al massimo i tempi di attesa per il rilascio di autorizzazioni, consentendo agli imprenditori l’installazione di quanto necessario, contestualmente alla presentazione della pratica. Nei prossimi giorni – conclude l’assessore – pubblicheremo le linee guida e i modelli semplificati per l’installazione di tende e dehors, completando il processo di sburocratizzazione a favore degli utenti, avviato già diversi mesi fa».

