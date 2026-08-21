Il Centro Studi Pio La Torre invita a mantenere alta la guardia ed esprime piena solidarietà a Don Ugo Di Marzo, parroco della Chiesa Maria Santissima delle Grazie nel quartiere Roccella di Palermo, vittima di un atto vandalico ai danni dell’automobile utilizzata dalla sua famiglia.

«L’episodio dimostra ancora una volta la fragilità e le pressioni a cui sono esposti i presidi di legalità e aggregazione nei quartieri periferici della città – afferma il presidente del Centro Pio La Torre, Emilio Miceli -. Il Centro Studi invita le istituzioni e le forze dell’ordine a non sottovalutare l’accaduto che si inserisce pienamente nel contesto che la città di Palermo sta vivendo ormai da mesi. Preservare la serenità e la sicurezza di chi opera quotidianamente sul fronte dell’inclusione è fondamentale per evitare che il controllo sociale e l’arroganza criminale prendano il sopravvento».





Luogo: Palermo, Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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